15 августа, 10:45
Попытка госпереворота в Нигере

В Алжире выступили против военного вмешательства в Нигер

Это приведет к дальнейшему усугублению нынешнего кризиса и станет угрозой безопасности всего региона, отметил начальник штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики Саид Шенегриха

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Алжир выступает против военной интервенции в Нигер, считает необходимым урегулировать ситуацию в этой стране дипломатическим путем. Об этом заявил начальник штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики, генерал армии Саид Шенегриха на XI Московской конференции по международной безопасности.

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"Что касается последних событий в Нигере, то моя страна придерживается дипломатического решения проблемы путем диалога с целью обеспечения стабильности и безопасности соседнего государства. Мы против военного вмешательства из-за рубежа, так как это приведет к дальнейшему усугублению нынешнего кризиса и станет угрозой безопасности всего региона", - отметил он в выступлении по видеосвязи. 

Теги:
АлжирНигерПопытка госпереворота в Нигере
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