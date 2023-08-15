В Алжире выступили против военного вмешательства в Нигер

Это приведет к дальнейшему усугублению нынешнего кризиса и станет угрозой безопасности всего региона, отметил начальник штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики Саид Шенегриха

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Алжир выступает против военной интервенции в Нигер, считает необходимым урегулировать ситуацию в этой стране дипломатическим путем. Об этом заявил начальник штаба Национальной народной армии Алжирской Народной Демократической Республики, генерал армии Саид Шенегриха на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Что касается последних событий в Нигере, то моя страна придерживается дипломатического решения проблемы путем диалога с целью обеспечения стабильности и безопасности соседнего государства. Мы против военного вмешательства из-за рубежа, так как это приведет к дальнейшему усугублению нынешнего кризиса и станет угрозой безопасности всего региона", - отметил он в выступлении по видеосвязи.