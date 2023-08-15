Традиционные лидеры Нигерии призвали ECOWAS и Африканский союз к переговорам с Нигером

Переговоры позволят военным страны разработать политическую программу переходного периода и избежать тяжких для них последствий участия в военном перевороте, отметил и.о. председателя соответствующего форума Альхаджи Алию Саулава

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Форум традиционных лидеров народов севера Нигерии призывает Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) и Африканский союз (АС) вступить в переговоры с мятежниками в Нигере ради мирного урегулирования в этой стране. Об этом заявил и.о. председателя форума Альхаджи Алию Саулава.

"Мы призываем ECOWAS и АС прибегнуть к дипломатическим средствам и в ходе переговоров с мятежниками добиться мирного урегулирования и безопасности [свергнутого ими президента Нигера Мохамеда] Базума, - цитирует его нигерийская газета Daily Post. - Переговоры позволят военным Нигера разработать политическую программу переходного периода и избежать тяжких для них последствий участия в военном перевороте. Планируемое вторжение сил ECOWAS в Нигер не принесет желаемых результатов. Война с Нигером принесет горе не только народу этой страны, но и некоторым штатам на севере Нигерии. Мы призываем президента Нигерии Болу Тинубу проявить разум в сложившейся ситуации".

По словам и.о. председателя форума, у Нигерии слишком много своих проблем, чтобы даже мечтать о расходовании своих средств и военной мощи на разрешение внутреннего кризиса в Нигере.