15 августа, 11:23
Военная операция на Украине

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером $314 млн

С февраля 2022 года Стокгольм выделил Киеву поддержку на сумму $2,16 млрд

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Швеции выделяет новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны королевства Пол Йонссон.

"Украинцы сообщили, что им очень нужны новые пакеты поддержки, прежде всего боеприпасы и запчасти, - сказал он. - Это боеприпасы для ранее поставленной шведской техники, в первую очередь для БМП CV 90. Это также запчасти для CV 90, танка [Strv] 122 и артиллерийского орудия Archer. Общая стоимость пакета составляет примерно 3,4 млрд шведских крон".

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине поддержку на сумму 22 млрд крон ($2,16 млрд), из которых 17 млрд ($1,67 млрд) - военная помощь. 

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