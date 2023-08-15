В Софии политик потребовал ограничить доступ граждан к памятнику Советской армии

Памятник круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а у подножия монумента развернут палаточный городок

СОФИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Глава софийской районной администрации Средец Трайчо Трайков требует ограничить доступ граждан к памятнику Советской армии и убрать установленный палаточный городок, установленный противниками сноса монумента.

"Эксперты района Средец изготовили очередной протокол о состоянии памятника Советской армии. Главе областной администрации уже отправлено предписание предпринять немедленные меры по ограничению доступа граждан к сооружению через установку строительного ограждения и демонтировать опасные элементы. Есть подтверждение со стороны областной администрации, что реакция, в отличие от предыдущих случаев, когда подобные предписания не выполнялись, будет адекватной", - написал Трайков на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Чиновник также сообщил, что обратился в дирекцию безопасности с просьбой запретить установку перед памятником шатров, палаток и других подобного рода сооружений, как было согласовано ранее.

Памятник Советской армии круглосуточно охраняется добровольцами различных политических и общественных объединений, а у подножия монумента развернут палаточный городок. Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник неоднократно становился мишенью для вандалов.

В марте софийские депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции "Демократическая Болгария" о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Доклад об устранении монумента был представлен "Демократической Болгарией" в городской совет еще три года назад, но серьезную поддержку получил только тогда, когда лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов публично поддержал эту идею.

В Болгарии начинается кампания по выборам в местные органы власти, которые пройдут в конце октября, и кандидаты будут активно использовать любые возможности, чтобы завоевать голоса избирателей, полагают эксперты.