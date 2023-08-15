Хиллари Клинтон считает предъявление обвинений Трампу "ужасным моментом" для США

Бывшая госсекретарь отметила свою радость, что "система правосудия работает"

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон считает предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу "ужасным моментом" для Соединенных Штатов.

"Я расстроена, что у нас есть бывший президент, которому были предъявлены обвинения по стольким преступлениям. Это поднимает вопрос о том, выживет ли наша демократия или нет. <...> Это ужасный момент для нашей страны, бывшего президента обвиняют в таких серьезных преступлениях", - сказала Клинтон в интервью телеканалу MSNBC. Она также отметила, что единственное, что ее радует, это то, что "система правосудия работает".

Ранее бывший президент заявил, что выдвижение новых обвинений в деле о попытке добиться пересмотра результатов президентских выборов в 2020 году фальсифицированы и сделаны специально в разгар его политической кампании.

14 августа большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, нарушении закона о преступных организациях.

В целом обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, занимавший пост главы аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокат экс-президента Джон Истман, связанный с Трампом адвокат Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.