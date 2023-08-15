Необходимо понимать, что именно она позволяет продолжаться "насаждению хаоса", отметил министр обороны страны Али Махмуд Аббас

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Кризис вокруг Украины продолжается только из-за оказания поддержки НАТО Киеву. Об этом заявил министр обороны Сирии, заместитель главнокомандующего вооруженными силами страны Али Махмуд Аббас на XI Московской конференции по международной безопасности.

"То, что происходит на сегодняшний день у российских границ, то, что происходит на Украине, все это происходит только из-за того, что США и блок НАТО продолжают поддерживать киевский режим", - сказал он.

По словам министра обороны Сирии, необходимо понимать, что именно эта поддержка позволяет продолжаться "насаждению хаоса".

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.