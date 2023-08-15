На Тайване во время стрельб по неизвестной причине взорвалась ракета ЗРК Patriot

Всего планировалась произвести два запуска: вторая была запущена штатно

ГОНКОНГ, 15 августа. /ТАСС/. Одна из ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot взорвалась во время стрельб на Тайване. Об этом сообщила тайваньская газета "Цзыю шибао".

По ее данным, инцидент произошел утром на военной базе Цзюпэн Чжуншаньского института науки и технологий в уезде Пиндун на юге острова. Всего планировалась произвести два запуска: первая ракета взорвалась через пять секунд после старта, а вторая была запущена штатно.

Это уже второе ЧП на базе Цзюпэн с начала месяца: 3 августа там произошло воспламенение ракетного топлива. Не менее четырех человек получили ожоги площадью от 30% до 80% поверхности тела.