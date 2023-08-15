Глава МО Мали назвал угрозы интервенции в Нигер "трусливой формой" иностранного диктата

Глава минобороны страны Садио Камара отметил, что необходимо изменить "дестабилизирующий и хищнеческий порядок, поддерживающий эту ситуацию, неблагоприятную для интересов африканцев"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Угрозы военной интервенции в Нигер являются "трусливой и опасной формой" западного диктата, заявил министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Региональные и субрегиональные институты, финансированием которых пренебрегают и собственные члены, выживают за счет внешних средств, а значит должны подчиняться тем, кто им платит. Они наказывают своих членов по иностранному диктату, по указке неоколониальных держав. Подражая своим хозяевам, они продолжают вызывать насмешки и мобилизуют против себя пробудившиеся народы. Наша страна - Мали - уже давно стала жертвой такого пагубного отношения, которое теперь затрагивает Буркина-Фасо и Нигер", - сказал он.

"Нынешние угрозы коллективной агрессии против Нигера, едва прикрываемые приказами Франции, являются самой трусливой и опасной формой этого для западноафриканского сообщества", - отметил Камара.

При этом глава минобороны Мали подчеркнул, что необходимо изменить "дестабилизирующий и хищнеческий порядок, поддерживающий эту ситуацию, неблагоприятную для интересов африканцев".