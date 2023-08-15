В Камеруне хотят укрепить военное партнерство с Россией

Министр-делегат по вопросам обороны при администрации президента республики Джозеф Бети Ассомо отметил, что сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности направлено на искоренение терроризма

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Камерун намерен расширять военно-техническое сотрудничество с Россией для борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр-делегат по вопросам обороны при администрации президента Республики Камерун Джозеф Бети Ассомо на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Наше сотрудничество с Россией крепкое, насыщенное, искреннее и взаимовыгодное. Однако мы хотели бы иметь более амбициозное партнерство, которое внесет реальный вклад в укрепление суверенитета наших стран", - сказал он.

Политик подчеркнул, что сотрудничество двух стран в области обороны и безопасности направлено на искоренение терроризма. "Оказывая подобную помощь, Россия вносит существенный вклад (в обеспечение безопасности)", - добавил он.

По его словам, африканский континент сейчас находится на перепутье, а его огромные ресурсы востребованы как никогда. "Сегодня наш континент столкнулся с беспрецедентной волной терроризма, которая поразила ряд стран Сахеля - от Африканского рога до Гвинейского залива. Такая ситуация вызывает множество расколов в наших обществах и является одной из главных причин эмиграции молодежи с нашего континента, а также выступлений молодежи", - отметил министр.

Он выразил надежду, что совместные усилия в борьбе за безопасность на африканском континенте в партнерстве с Россией вдохновят и другие страны.

"Наши государства не являются поджигателями войны и не имеют агрессивных намерений к кому бы то ни было. Они нуждаются в создании современных и эффективных военных систем, а также в политическом и дипломатическом лидерстве, в авторитете, чтобы противостоять трудностям и вызовам. Именно для этого нам необходимы искренние и значимые партнерские отношения, которые у нас сложились с РФ", - резюмировал он.