Мятежники в Нигере расценивают угрозы со стороны ECOWAS как волю его западных покровителей

После саммита ECOWAS 10 августа президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил о готовности объединения начать военную операцию в Нигере "как можно скорее"

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Некоторые лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) выполняют волю своих западных покровителей, выступая с агрессивными угрозами в адрес Нигера и его народа. Об этом заявил глава сформированного путчистами в Нигере Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани.

"НССР и правительство Нигера удивлены и возмущены преисполненными угроз нападками президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары, - говорится в коммюнике Тчиани, зачитанном по нигерскому телеканалу RTN. - Заявление Уаттары и некоторых его коллег, как и прозвучавшие на чрезвычайном саммите ECOWAS 10 августа решения о санкциях против Нигера, представляет собой проявление воли их западных покровителей, которые осуществляют в Западной Африке свою повестку. Ради сохранения своих интересов, которые не отвечают чаяниям народа Нигера, они пытаются организовать незаконную и несправедливую агрессию против Нигера. Но все эти угрозы неспособны поколебать решимость народа и руководства Нигера осуществить необходимые перемены ради спасения страны и обеспечения интересов ее народа".

После саммита ECOWAS 10 августа Уаттара заявил о готовности объединения начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Он также подчеркнул, что его страна предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, а также что в операции примут участие Нигерия, Бенин и другие страны, сообщило агентство AFP.