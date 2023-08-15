Миссия ООН потребовала вооруженные группы прекратить эскалацию в Триполи

Ливийский Минздрав также призвал стороны конфликта "защитить мирных жителей и обеспечить им свободный доступ к медицинским услугам"

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (UNSMIL) призвала вооруженные группировки прекратить столкновения в ливийской столице, городе Триполи, которые с вечера 14 августа уже унесли жизни по меньшей мере девяти человек. С таким заявлением выступил специальный представитель генерального секретаря ООН Абдулай Батили.

"Призываю все стороны остановить эскалацию и уважать стремление ливийского народа к миру и стабильности", - говорится в заявлении Батили, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter). Спецпредставитель подчеркнул, что "защита гражданских лиц имеет первостепенное значение".

Ливийский Минздрав также призвал стороны конфликта "защитить мирных жителей и обеспечить им свободный доступ к медицинским услугам". Ведомство потребовало от вооруженных группировок предоставить безопасный проезд бригадам скорой помощи, которые не могут добраться до пострадавших. Ранее Минздрав Ливии на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выступил с просьбой ко всем, "у кого есть возможность немедленно отправиться в пункты сдачи крови", чтобы спасти жизни пострадавших. По данным телеканала Al Hadath, в результате стычек ранения получили десятки человек.

По информации портала Al Marsad, к южным окраинам столицы стягиваются колонны с бронетехникой и тяжелой артиллерией. Медицинские источники сообщили Al Hadath, что из охваченных столкновениями районов города были эвакуированы 26 семей, со многими не удается связаться из-за интенсивности стрельбы. Ранее телеканал Libya Al Ahrar сообщил, что Университет Триполи принял решение приостановить свою работу во вторник в связи с напряженной обстановкой в столице.

Вооруженные столкновения начались в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин вечером 14 августа. По информации местных источников, эскалация в Триполи, вероятно, связана с задержанием в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии. Незадолго до начала стрельбы в этих районах развернули свои силы сотрудники судебной полиции.

Вооруженные формирования Ливии, связанные с противоборствующими политическими силами, нередко вступают в открытое противостояние, которое оборачивается многочисленными жертвами.