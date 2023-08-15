Премьер Греции почтил память экипажа крейсера Elli, потопленного в 1940 году итальянцами

Кириакос Мицотакис поднялся на борт ракетного катера, который направился к месту, где ушел на дно бронепалубный крейсер в 550 м от пристани Тинос

АФИНЫ, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в сопровождении министра национальной обороны Никоса Дендиаса и начальника Генерального штаба национальной обороны генерала Константиноса Флороса почтил в порту острова Тинос память моряков греческого крейсера Elli торпедированного 15 августа 1940 года итальянской подводной лодкой. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Премьер поднялся на борт ракетного катера, который направился к месту, где ушел на дно бронепалубный крейсер Elli в 550 м от пристани Тинос. На месте гибели крейсера прошла панихида, после которой Мицотакис спустил на воду венок. Elli был атакован итальянской подлодкой в мирное время, тогда погибли девять младших офицеров и моряков, 24 были ранены. Через два месяца после торпедирования крейсера началась Итало-греческая война 1940-1941 годов.

Глава правительства также принял во вторник на острове участие в торжествах по случаю религиозного и государственного праздника - Успения Пресвятой Богородицы. В Греции, использующей новоюлианский церковный календарь, празднование Успения Пресвятой Богородицы происходит на две недели раньше, чем в России (28 августа). После торжественной литургии, которую проводил местный митрополит Дорофей, премьер подчеркнул, что 15 августа во всех храмах Греции - от самых больших церквей до самых маленьких часовен - празднуется Успение Пресвятой Богородицы. "Мне особенно хотелось в этот день быть здесь, на Тиносе, где отмечают 200-летие обретения чудотворной иконы [Божией Матери]. Сегодня наши мысли обращены также к вооруженным силам, к тем, кто обеспечивает безопасность страны, и к тем, кто отдал свои жизни в неравной схватке с пламенем пожаров (25 июля при тушении пожара на острове Эвбея разбился пожарный самолет Canadair CL-215, управлявшие им два летчика ВВС погибли - прим. ТАСС). Бойцы вооруженных сил всегда знают, что государство будет рядом с ними и поддержит их", - сказал Мицотакис.

По его словам, Декапендавгусто (15-е августа) - это день, внушающий оптимизм. "Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна преодолела длившийся более 10 лет кризис и имеет полное право смотреть в будущее с большей надеждой и оптимизмом", - сказал премьер, поздравив с праздником всех греков в стране и во всем мире.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу посетила литургию в храме Агиос Николаос (Святого Николая) в городе Александруполис. "Мы с глубоким волнением празднуем Успение Богородицы. И с размышлением, потому что это лето было отмечено, к сожалению, разрушительными пожарами и трагическими потерями. А также случаем насилия спортивных болельщиков, приведшего к гибели молодого человека, симптома болезненных патологий, не соответствующих нашей культуре и тому будущему, которое мы хотим для наших детей. Но наш народ всегда черпает силы от присутствия Богоматери. Вот почему мы прославляем ее как Матерь жизни", - сказала глава государства.

Множество храмов Богородицы

Храмы Панагии (Богородицы) разбросаны по всей Греции, и многие из икон Божией Матери, находящиеся в них, считаются чудотворными. На острове Тинос в Эгейском море находится храм Богородицы с одной из наиболее почитаемых святынь Греции - чудотворной иконой Божией Матери. Этот храм ежегодно посещает почти миллион верующих и туристов.

Икона Богородицы на острове Тинос была обретена 30 января 1823 года после чудесного видения святой монахини Пелагеи. Икона была найдена в земле во время строительства храма. Кирка ударила по иконе, и та разломилась на две части, однако образы Божией Матери и архангела Гавриила не были повреждены. Удивительно, что, несмотря на большую влажность и пребывание в течение нескольких столетий в земле, икона хорошо сохранилась.

Техника написания иконы свидетельствует о ее происхождении в начальные годы христианства. Чудо обретения иконы воодушевило греческий народ в его борьбе за свободу и дало надежду на божью помощь. Люди приезжали на остров со всех уголков и оставляли самое ценное, что имели. Поэтому место разлома на иконе и весь образ были покрыты драгоценностями, которые и сейчас скрывают икону.

В 1821 года именно на Тиносе поднимается первое на всех Кикладских островах знамя восстания греков против османских турок. Поэтому событие обретения иконы было воспринято как национальное торжество, и до наших дней Тинос - важнейший центр паломничества греческого народа со всех концов земли.