Во Вьетнаме заявили, что визиты официальных лиц из РФ поспособствовали укреплению ВТС

Вьетнамский министр национальной обороны Фан Ван Зянг провел переговоры с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) Вьетнама и РФ укрепляется, чему, в частности, поспособствовали визиты российских официальных лиц во Вьетнам. Об этом заявил вьетнамский министр национальной обороны Фан Ван Зянг.

"Официальные визиты во Вьетнам за последнее время руководителей партии "Единая Россия", Совета Федерации и правительства Российской Федерации способствовали укреплению и развитию отношений сотрудничества во многих сферах, в том числе военного и военно-технического", - сказал министр в ходе переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

Он выразил уверенность, что "результат переговоров будет успешным и поможет вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень".