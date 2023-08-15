Хорватия осудила жестокое обращение Греции с задержанными после драки футбольными фанатами

Президент Хорватии Зоран Миланович отметил, что к задержанным относятся "как к военнопленным" и "их коллективно притесняют по национальному признаку"

БЕЛГРАД, 15 августа. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Грецию в жестоком обращении с футбольными болельщиками, арестованными после массовой драки в Афинах, которая произошла перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим клубом АЕК и хорватским "Динамо" (Загреб). Об этом сообщило агентство Tanjug.

Президент отметил, что к задержанным относятся "как к военнопленным" и "их коллективно притесняют по национальному признаку". Он также обвинил греческую полицию в нарушении прав хорватских граждан и жестоком обращении с ними.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович в свою очередь подчеркнул, что ответственность за преступления, совершенные болельщиками, "не может быть коллективной". Он надеется на скорое окончание судебного процесса и возвращение болельщиков на родину.

Массовая драка произошла 7 августа в районе Неа-Филадельфия в Афинах. Болельщики загребской команды приехали в Грецию, несмотря на запрет УЕФА присутствовать на выездном матче против АЕК. Участники беспорядков, спровоцированных хорватскими хулиганами, использовали в драке самодельные зажигательные устройства, биты, камни и ножи. В результате столкновений погиб 29-летний грек, получивший множественные ножевые ранения, восемь человек были ранены. Число обвиняемых достигло 105. Правительство Греции отстранило семь полицейских начальников от исполнения обязанностей и начало внутреннее расследование из-за беспрепятственного прибытия около 200 хорватских болельщиков в Афины.

Игра должна была пройти 8 августа, но из-за случившегося была перенесена на 19 августа.