Посольству Болгарии в Лондоне не сообщили о задержании ее граждан по делу о шпионаже

О задержании ранее сообщила вещательная корпорация Би-би-си

СОФИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Посольство Болгарии в Великобритании не было проинформировано о задержании трех граждан республики по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) сообщил посол Болгарии в Лондоне Марин Райков.

Он уточнил, что в соответствии с британской практикой уведомление о задержании граждан по дипломатическим каналам поступает только в том случае, если они официально заявят о таком желании.

БНТ со ссылкой на свои источники отмечает, что расследование в отношении болгарских граждан началось около года назад и все это время они находились под наблюдением специальных служб.

Ранее о задержании граждан Болгарии сообщила вещательная корпорация Би-би-си. По мнению Лондона, 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, проживавшие в Великобритании, работали на российские спецслужбы. Би-би-си отметила, что граждане Болгарии были задержаны сотрудниками контртеррористических подразделений полиции Лондона, которые занимаются делами о шпионаже.

Согласно Би-би-си, задержанным предъявлены обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности, таких стран, как Болгария, Великобритания, Греция, Испания, Италия, Словения, Франция, Хорватия и Чехия. Кроме того, они подозреваются в нарушении закона о государственной тайне. В правоохранительных органах сообщили, что 31 июля прошло судебное заседание по делу о подделке документов. Расследование полиции в отношении возможного нарушения закона о государственной тайне продолжается.