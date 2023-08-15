В Баку опровергли утверждения об обстреле азербайджанскими военными наблюдателей ЕС

В Минобороны Азербайджана заявили, что подразделения азербайджанской армии информированы о поездках миссии, поэтому подобный инцидент невозможен

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией утверждения армянской стороны об обстреле азербайджанскими военными наблюдателей Евросоюза и их автомобиля.

"Распространенное в армянских информационных ресурсах сообщение о том, что 15 августа около 12:20 подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по наблюдателям Евросоюза и их автомобилю на территории населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, азербайджанской стороне заранее предоставляются данные о времени поездок наблюдателей Евросоюза в Армении к условной границе двух стран, маршруте их передвижения, координатах на территории, а также марке и номерных знаках их автомобилей. "Подразделения азербайджанской армии информированы о поездках миссии. Поэтому подобный инцидент, о котором утверждает Министерство обороны Армении, невозможен с теоретической и практической точек зрения", - подчеркивается в сообщении.

Ранее во вторник Министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военнослужащие обстреляли наблюдателей от Евросоюза, осуществлявших патрулирование в регионе, и их автомобиль.