Монголия выразила благодарность России за помощь в сфере ВТС

Министр обороны республики Гурсэдийн Сайханбаяр заявил, что официальный визит начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, состоявшийся в ноябре 2021 года, "стал особо важным для военного и военно-технического сотрудничества двух стран"

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Министр обороны Монголии Гурсэдийн Сайханбаяр поблагодарил главу российского военного ведомства Сергея Шойгу за оказание РФ военно-технической помощи республике, несмотря на обстоятельства, связанные с ситуацией на Украине.

"Выражаем вам, уважаемый Сергей Кужугетович, глубокую благодарность за то, что, несмотря на обстоятельства, связанные с ситуацией на Украине, вы продолжаете прикладывать ваши усилия для развития традиционного военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами. В том числе за оказание военно-технической помощи Монголии на безвозмездной основе, обучение военных кадров Вооруженных сил Монголии в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, а также обучение несовершеннолетних граждан Монголии в Кызылском президентском кадетском училище", - сказал он в ходе встречи с Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

По его оценке, "сотрудничество между двумя странами развивается так же активно, как и раньше". "Мы работаем над реализацией всех запланированных мер нашего сотрудничества", - добавил министр обороны Монголии.

При этом он подчеркнул, что официальный визит начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова в Монголию, состоявшийся в ноябре 2021 года, "стал особо важным для военного и военно-технического сотрудничества двух стран".