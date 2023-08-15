Парламент Ливии требует освободить задержанного командира 444-й бригады

Его задержание привело к началу вооруженных столкновений в Триполи

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Палата представителей (парламент) Ливии выступил с требованием "немедленно освободить командира 444-й бригады", задержание которого привело к началу вооруженных столкновений в ливийской столице, городе Триполи.

Согласно заявлению, опубликованному на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), парламент исходит из того, что командир "был похищен при невыясненных обстоятельствах".

Как передает телеканал Al Hadath, география столкновений, вспыхнувших на южных окраинах столицы, расширяется. Вооруженные стычки захватывают районы рядом с Университетом Триполи. По данным информационного портала Al Wasat, в районы Айн-Зара и Салах-ад-Дин продолжает стягиваться крупная военная техника.

Вооруженные столкновения начались в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин вечером 14 августа между бойцами 444-й бригады и так называемыми Силами специального сдерживания. По информации местных источников, эскалация в Триполи связана с задержанием в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии. По последним данным, в результате стычек погибли 9 человек, около 30 получили ранения. Al Arabiya передает, что Силы специального сдерживания потеряли четырех бойцов.

Вооруженные формирования Ливии, связанные с противоборствующими политическими силами, нередко вступают в открытое противостояние, которое оборачивается многочисленными жертвами.