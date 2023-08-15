В Совбезе Белоруссии заявили, что размещение в республике ТЯО не угрожает другим странам

По словам главы ведомства Александра Вольфовича, это оружие "будет применено только тогда, когда кто-то попытается посягнуть на независимую территорию республики"

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии не угрожает другим странам, оно может быть применено только в случае попытки посягательства на территорию республики. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на полях XI Московской конференции по международной безопасности.

"Размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси - это вынужденная мера, ни в коей мере не угрожающая безопасности ни Польши, ни Литвы, ни других стран, - отметил госсекретарь, его цитирует агентство БелТА. - Оно будет применено только тогда, когда кто-то попытается посягнуть на независимую территорию Республики Беларусь".

Вольфович добавил, что это оружие будет храниться согласно всем правилам и нормам на складах. "Надеемся, что оно никогда не будет применено. Мы понимаем последствия применения этого оружия", - сказал госсекретарь.

Он также подчеркнул, что, хотя Белоруссия выступает за мир и добрососедство, ее власти вынуждены предпринимать меры "стратегического сдерживания для обеспечения безопасности", видя, что на сопредельной территории, прежде всего в Польше и странах Прибалтики, идет развертывание новых группировок, что туда поступают новые вооружения, увеличивается оборонный бюджет этих государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как давно делают США на территории своих союзников. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Белорусский лидер Александр Лукашенко 23 июня заявил, что в республике уже находится значительная часть боеприпасов, которые планировалось доставить.