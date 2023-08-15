Трамп представит 21 августа доклад о фальсификации результатов выборов в Джорджии

На основании этого документа все обвинения против политика и остальных должны быть сняты, заявил экс-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Бывший лидер США Дональд Трамп сообщил, что 21 августа представит доклад о фальсификации итогов президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году в ответ на новую серию выдвинутых в его адрес обвинений.

"Большой, комплексный, детальный и неопровержимый доклад о фальсификации результатов президентских выборов в Джорджии будет представлен в следующий понедельник в Бедфорде в 11:00 [18:00 мск]. На основании этого доклада все обвинения против меня и остальных должны быть сняты - должна быть полная реабилитация! Они никогда не преследовали тех, кто сфальсифицировал итоги выборов, но только тех, кто боролся с фальсификаторами!" - написал он в Truth Social.

Трамп также вновь назвал начатые против него судебные процессы "охотой на ведьм".

В понедельник большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло против экс-президента, несколько его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. До 25 августа Трамп должен предстать перед судом для официального предъявления ему обвинений. Судебный процесс по существу планируется начать в течение ближайших шести месяцев.