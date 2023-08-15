WP: в США запустят кампанию по привлечению республиканцев в Конгрессе к поддержке Украины

По информации газеты, группа из более 50 человек выдвинула инициативу "Республиканцы за Украину"

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Группа сторонников Республиканской партии США, поддерживающих Украину, запустит кампанию стоимостью $2 млн, чтобы склонить своих однопартийцев в американском Конгрессе к поддержке Киева в условиях усталости от украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, группа из более 50 человек выдвинула инициативу "Республиканцы за Украину", чтобы призвать законодателей-республиканцев к поддержке Киева и приверженности продолжения финансовой поддержки Украины. Кампания подразумевает размещение соответствующих объявлений в интернете, на телевидении и на рекламных щитах с августа до конца года.

Инициатор кампании и руководитель организации Defending Democracy Together Сара Лонгвелл заявила, что стимулом для запуска инициативы стало снижение поддержки Украины в партийных кругах. "Мы хотели бы заставить республиканцев [в Конгрессе] поступать правильно в отношении Украины", - подчеркнула она.

Лонгвелл, регулярно проводящая фокус-группы с избирателями-республиканцами, отметила тенденцию "реального падения поддержки Украины". "Настораживало, как много избирателей-республиканцев говорят об Украине и президенте [Украины Владимире] Зеленском в пренебрежительном тоне", - сказала она.

Ранее американские СМИ неоднократно сообщали, что в Конгрессе назревает раскол в вопросе дальнейшей поддержки Украины, в том числе финансовой. Некоторые консервативно настроенные конгрессмены выступают против наращивания расходов, а также "против любой дополнительной отправки средств Украине".