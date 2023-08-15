Роберт Кеннеди - младший считает, что НАТО не выдержит противостояния с Россией

Претендент на пост американского президента назвал Украину марионеткой в геополитической борьбе между РФ и США

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди - младший считает, что в случае конфликта между НАТО и Россией альянс не выдержит и разрушится.

"Украина является марионеткой в геополитической борьбе между Россией и США, и в нее втягиваются все члены НАТО, и это разрушит альянс, потому что, я не думаю, что всем членам НАТО, например таким, как Греции, хватит духу вступить в войну против России, и никто этого не хочет", - сказал политик в интервью британскому телеканалу GB News.

Ранее Кеннеди - младший заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что расходы США на помощь Украине составили уже $130 млрд, хотя миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду.

Юрист и политический деятель Роберт Кеннеди - младший подал заявку на выдвижение кандидатуры на выборах главы государства 2024 года. Политик является сыном сенатора Роберта Кеннеди (1925-1968) и приходится племянником бывшему американскому лидеру Джону Кеннеди (1917-1963).