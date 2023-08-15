Кабмин Украины выделил почти $32,5 млн на усиление обороны северо-востока страны

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, средства будут направлены на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Украины выделило из резервного фонда госбюджета более 1,2 млрд гривен (почти $32,5 млн) на усиление оборонных рубежей северо-восточных регионов страны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По запросу Харьковской и Черниговской областных военных администраций направляем 911,5 млн гривен для Харьковщины и более 363 млн гривен для Черниговщины на строительство военных инженерных и фортификационных сооружений. Заказчиками и исполнителями этих работ являются областные военные администрации", - сообщил он в Telegram-канале по итогам заседания правительства.

Протяженность российско-украинской государственной границы на участке Харьковской и Черниговской областей составляет около 515 км.

В последнее время Украина также укрепляет оборонительные рубежи на границе с Белоруссией. Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Еще в конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Белоруссии в связи с размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении.

Уже 10 июля командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что власти еще больше укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях. Только в последней, по его словам, украинские военные уже установили десятки тысяч мин, оборудовали более 60 наблюдательных пунктов и более 15 новых опорных позиций. 17 июля представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Киев максимально усилил границу с Белоруссией, работы по ее укреплению не прекращаются, Украина возводит инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги.