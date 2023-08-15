Египет, Ирак и Иордания обсудили пути расширения сотрудничества и интеграции

Следующую встречу министры проведут уже в сентябре в ООН

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Главы МИД Египта, Ирака и Иордании - Самех Шукри, Фуад Хусейн и Айман ас-Сафади - провели встречу в Каире в рамках трехстороннего механизма сотрудничества и обсудили пути расширения интеграции. Как сообщил официальный представитель ведомства Египта Ахмед Абу Зейд на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), переговоры состоялись в рамках заседания первого Арабского комитета связи по Сирии.

Как сообщается в заявлении, участники встречи обсудили "укрепление механизмов экономического сотрудничества между тремя странами в различных областях", а также провели консультации "по различным региональным и международным вопросам, представляющим общий интерес", и скоординировали позиции "в целях сохранения единства арабских стран и поддержания безопасности и стабильности региона". "Встреча предоставила возможность продолжить обсуждение проектов сотрудничества и стратегической интеграции между тремя странами", - подчеркнул официальный представитель МИД Египта.

Министры договорились провести следующую встречу в кулуарах недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Лидеры Египта, Иордании и Ирака достигли согласия о создании трехстороннего механизма сотрудничества и проведении регулярных встреч в Каире в 2019 году, с тех пор они проходят на высшем уровне ежегодно. Министры иностранных дел трех арабских стран также провели ряд встреч в рамках механизма, последняя состоялась 7 декабря прошлого года в Аммане.