Министр национальной обороны республики Фан Ван Зянг также призвал к соблюдению норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Вьетнам выступает за мирное урегулирование разногласий и споров вежду странами, в том числе касающихся акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Об этом заявил министр национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам, генерал армии Фан Ван Зянг на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Вьетнам сталкивается с вызовами и трудностями, включая проблему ЮКМ. Мы твердо придерживаемся принципа урегулирования решения разногласий и споров мирными средствами, на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов каждой страны", - отметил он. Глава оборонного ведомства Вьетнама также призвал к соблюдению норм международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. "Мы привержены строгому соблюдению Декларации поведения сторон в ЮКМ и рассчитываем на создание более эффективного и юридически обязывающего кодекса поведения сторон [в этой акватории]", - заявил он.

Китай 10-летиями ведет споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами из-за территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что Пекин не обладает исключительными правами на контроль над этой акваторией.