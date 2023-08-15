КНДР подтвердила намерение сотрудничать в сфере обороны с Россией

Об этом заявил министр обороны республики Кан Сун Нам

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение и дальше развивать сотрудничество Москвы и Пхеньяна в сфере обороны. Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам. Его обращение зачитал атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в Москве на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Председатель государственных дел КНДР, верховный главнокомандующий Вооруженными силами КНДР товарищ Ким Чен Ын неоднократно встречался с министром обороны товарищем Сергеем Шойгу, озвучил оценку и принципиальную позицию по резко изменяющейся обстановке обеспечения международной безопасности и военно-политической ситуации на Корейском полуострове и подчеркнул намерение дальше развивать тактико-стратегическое взаимодействие и сотрудничество между двумя странами в сфере оборонной безопасности", - сказал он.