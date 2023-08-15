В КНДР обвинили США в использовании событий на Украине для наращивания влияния в АТР

Как заявил министр обороны республики Кан Сун Нам, действия Вашингтона в целях установления военного господства серьезно угрожают безопасности государств в этом регионе

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. США используют события на Украине в качестве предлога для распространения влияния НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам. Его обращение зачитал атташе по вопросам обороны при посольстве КНДР в Москве на XI Московской конференции по международной безопасности.

Министр отметил, что действия США в целях установления военного господства серьезно угрожают безопасности не только КНДР, но и других независимых государств в АТР.

По его словам, "Америка, ссылаясь на события на Украине, подчеркивает связанность вопроса безопасности в берегах Атлантического океана и АТР" с целью превратить НАТО, "которая является нарицательным именем войны и конфликта", в "глобальный военный альянс".

"После холодной войны Соединенные Штаты и Запад, игнорировав рациональное и справедливое требование России предоставить ей юридические гарантии безопасности, упорно форсировали расширение НАТО на Восток, систематически разрушили соотношение сил в Европе, что породило первое вооруженное столкновение после Второй мировой войны", - добавил министр.

Глава Минобороны КНДР также отметил, что в АТР как нигде тесно располагаются западные военно-политические блоки конфронтационного характера, в числе которых AUKUS, QUAD, Five eyes. Он подчеркнул, что это отражает жесткую линию США на разделение на "своих" и "чужих" в регионе.

Переброска ядерных средств в Республику Корея

США с начала года перебросили в Республику Корея колоссальные ядерные средства, они ставят ситуацию на грань ядерной войны, заявил Кан Сун Нам.

"США, которые выдвигают враждебную политику по отношению к Корее в качестве государственной политики из года в год на протяжении около 80 лет грубо нарушают самостоятельное развитие и интересы безопасности КНДР, приводят ситуацию в Северо-Восточном Азиатском регионе к пределу вспышки ядерной войны, - отметил он. - Америка <...> с начала текущего года перебросила в Республику Корея огромные ядерные стратегические средства, в том числе атомную подлодку, стратегический бомбардировщик и атомную авианесущую ударную группу, и провела один за другим самые крупные совместные военные учения, имитирующие тотальную войну с нами, и это было беспрецедентным по масштабу, интенсивности и продолжительности".

"Сейчас вопрос заключается не в том, будет ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто, когда и как начнет ядерную войну", - подчеркнул северокорейский министр.

Решение проблемы Кореского полуострова

Решить проблему Корейского полуострова через переговоры невозможно, сейчас только сила удерживает от ядерного конфликта, считает глава Минобороны КНДР.

"Пока США не признают полного краха своей враждебной политики по отношению к КНДР и навсегда необратимо не откажутся от своей линии военной конфронтации против нашей республики, решение какого-либо вопроса через диалог или переговоры никак не возможно, и только физическая сила является единственным путем для отстаивания мира и стабильности на Корейском полуострове. Это наша незыблемая позиция", - отметил он.

По словам главы Минобороны КНДР, действия США и их союзников превращают Корейский полуостров в потенциальное поле ядерной войны. "Это в очередной раз подтверждает философию, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог и переговоры - это всего лишь пустое эхо, а единственный и точный путь для профилактики ядерной войны на Корейском полуострове лежит в обладании военными сдерживающими силами", - подчеркнул Кан Сун Нам.

Форум "Армия-2023"

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.