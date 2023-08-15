В Индии заявили, что страна по праву заслуживает постоянного представительства в СБ ООН

Нынешняя архитектура политического управления ООН должна отражать современные геополитические реалии, отметил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Индия, будучи самой густонаселенной страной мира, по праву заслуживает постоянного представительства в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН. Об этом заявил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх в видеообращении к XI Московской конференции по международной безопасности.

"Будучи самой густонаселенной страной мира, домом для одной шестой части человечества и самой большой демократией мира, Индия по праву заслуживает постоянного представительства в реформированном и расширенном Совете Безопасности ООН", - сказал Сингх.

По его словам, такие традиционные угрозы как изменение климата, пандемии, пагубное использование технологий в сочетании с ростом экстремизма, нехватки продовольствия и энергоресурсов создадут новые вызовы безопасности и устойчивости.

"Для борьбы с транснациональными угрозами потребуется региональное и глобальное партнерство в области безопасности. Организациям, таким как ООН, придется идти в ногу с этими вызовами. Нынешняя архитектура политического управления ООН должна отражать современные геополитические реалии", - подчеркнул индийский министр.

Он также добавил, что в качестве председателя в 2023 году в G20 и Шанхайской организации сотрудничества "Индия продолжает использовать силу конструктивного и совместного многостороннего взаимодействия при объединении коллективных усилий во имя мира и процветания".

Индия является одной из наиболее активных стран, добивающихся реформы СБ ООН. В настоящий момент в него входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия особо отмечает Индию и Бразилию в качестве достойных кандидатов на постоянное членство в Совете Безопасности ООН при обязательной представленности Африки.