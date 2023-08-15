Минобороны Вьетнама заявило, что АТР становится центром конкуренции сверхдержав

На территории региона проживает почти две трети населения мира - около 4,8 млрд человек, отметил вьетнамский министр национальной обороны Фан Ван Зянг

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) превращается в центр стратегической конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение высказал вьетнамский министр национальной обороны Фан Ван Зянг на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Азиатско-Тихоокеанский регион всегда считался динамичным регионом с большим потенциалом развития. По некоторым оценкам, XXI век будет веком АТР, который становится центром стратегической конкуренции между сверхдержавами", - подчеркнул министр.

Он указал, что этому способствует несколько факторов: во-первых, на территории АТР проживает почти две трети населения мира - около 4,8 млрд человек и на регион приходится 57% мирового ВВП. "Второе - АТР является динамично развивающимся регионом, мировые производственные мощности имеют тенденцию ко все большему перемещению в этот регион. В-третьих, усиление внимания стран извне региона к АТР, с одной стороны, дает возможности для сотрудничества и развития, а с другой - усиливает геополитическую конкуренцию, риски, конфронтацию и трения в регионе", - подчеркнул Фан Ван Зянг. Также, указал министр, "существуют проблемы и разногласия между странами региона, что может быть предлогом для усиления вмешательства извне".

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Латинской Америке. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.