В НАТО допустили вступление Украины, если она уступит территории

Начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенсен заявил, что Киев должен сам решать, когда и на каких условиях вести переговоры с Москвой

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО, - цитирует Йенссена газета Verdens Gang. - Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это".

Йенсен также повторил то, что ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры".

На вопрос газеты, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО, Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет и что вопросы об уступке территории Россию поднимают другие. "Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", - пояснил он.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС ранее заявил, что для урегулирования конфликта должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По его словам, также "должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права".