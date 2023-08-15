15 августа, 14:15

СМИ: в Кременчуге с масштабного панно уберут все упоминания об СССР

По информации "Общественного", решение приняли на заседании комиссии по вопросам топонимики 14 июня

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Масштабное панно "Печать нашей партии" в Кременчуге, расположенном в Полтавской области, отреставрируют, убрав с него все элементы, напоминающие о Советском Союзе. Об этом сообщило издание "Общественное. Полтава".

Мозаичное панно размещено в сквере недалеко от Кременчугского краеведческого музея на фасаде одного из домов и в высоту занимает несколько этажей. По информации "Общественного", на его создание ушло три года, оно было закончено в 1975 году.

Реставрационные работы начались 15 августа. Согласно сведениям издания, решение было принято на заседании комиссии по вопросам топонимики 14 июня. При этом изначально рассматривался даже вариант полного демонтажа. В результате комиссия постановила убрать с панно все названия советских газет и заменить советский флаг украинским.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и порядка 50 тыс. улиц. 

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