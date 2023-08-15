Филиппины начали укреплять безопасность из-за опасений в связи с ситуацией вокруг Тайваня

Согласно "Белой книге" по национальной безопасности страны, любой военный конфликт в Тайваньском проливе неизбежно затронет филиппинское государство

БАНГКОК, 15 августа. /ТАСС/. Филиппины намерены наращивать потенциал для противодействия внешним угрозам и укреплять отношения с союзными государствами в связи с рисками, которые вызваны обострением ситуации в Тайваньском проливе. Об этом свидетельствует "Белая книга" по национальной безопасности, опубликованная на сайте СНБ страны.

"Любой военный конфликт в Тайваньском проливе неизбежно затронет Филиппины, учитывая географическую близость архипелага к острову и присутствие на нем более 150 тыс. филиппинцев", - говорится в документе. В нем также указывается, что наибольшую обеспокоенность у Манилы вызывают отношения между Пекином и Тайбэем, политическое противостояние которых "может потенциально перерасти в военный конфликт".

Авторы обновленного документа по политике нацбезопасности обращают внимание на "обострение стратегического соперничества между США и Китаем" и "усиление противоречий между крупными державами", что способствует росту напряженности в регионе. Они отмечают, что Южно-Китайское море представляет "основной интерес" для Филиппин в вопросах обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. Правительство страны продолжит развивать взаимоотношения как с США, так и с другими региональными партнерами для "укрепления безопасности" в этом районе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.