15 августа, 14:21
Взрыв на АЗС в Махачкале

Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в Дагестане

Президент Таджикистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ДУШАНБЕ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил соболезнования в адрес российского лидера Владимира Путина в связи с гибелью людей в Махачкале. Текст телеграммы приводит пресс-служба таджикского президента.

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"С чувством глубокой печали восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан. Прошу передать наши искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, ЭмомалиДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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