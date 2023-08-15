Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в Дагестане

Взрыв на АЗС в Махачкале

Президент Таджикистана пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ДУШАНБЕ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил соболезнования в адрес российского лидера Владимира Путина в связи с гибелью людей в Махачкале. Текст телеграммы приводит пресс-служба таджикского президента.

"С чувством глубокой печали восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции в городе Махачкале Республики Дагестан. Прошу передать наши искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.