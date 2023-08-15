В Белоруссии литовца приговорили к 15 годам заключения за контрабанду 64 кг гашиша

По данным следствия, в январе 2023 года он перевез наркотическое средство в тайнике на территорию Белоруссии, где был задержан сотрудниками белорусской таможни

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Суд Ошмянского района Гродненской области Белоруссии приговорил гражданина Литвы, перевозившего контрабандой через границу 64 кг гашиша, к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

"Приговором суда обвиняемый В. признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц <...>, в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств в крупном размере. <...> По совокупности преступлений <...> окончательно назначено В. наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом <...>", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый за рубежом приобрел 64 кг гашиша для последующего сбыта на территории Белоруссии и других стран. В январе 2023 года он перевез наркотики в тайнике, оборудованном в автомобиле, на территорию Белоруссии, где был задержан сотрудниками белорусской таможни.