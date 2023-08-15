AFP: музыкант из Мали стал советником временного президента страны

Салиф Кейта выступает в жанре афропоп и поддерживает новое руководство республики с 2020 года

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Музыкант из Мали Салиф Кейта был назначен советником временного президента Ассими Гоиты. Об этом сообщило агентство AFP.

Как отмечается, 73-летний Салиф Кейта выступает в жанре афропоп и поддерживает новое руководство Мали с 2020 года. Помимо него, советниками были назначены еще пять человек.

Мали с лета 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных. При этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военное руководство Мали предложило провести выборы в декабре 2025 года.