КНДР раскритиковала инициативу обсудить в СБ ООН ситуацию с правами человека в стране

Пхеньян пообещал "решительно ответить на любые враждебные действия США и защитить национальный суверенитет и интересы своего народа", сообщил замглавы МИД республики Ким Сон Гён

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Пхеньян выступил против запроса США о созыве заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) для рассмотрения нарушений прав человека в КНДР. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел народной республики Ким Сон Гёна, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

"КНДР расценивает инициативу США по правам человека как грубое нарушение достоинства и суверенитета нашего государства и серьезный вызов, мы категорически осуждаем и отвергаем это предложение", - говорится в документе. Власти республики также обвинили США в "нарушении принципов СБ ООН" и "создании угрозы для глобального мира и безопасности", пообещав "решительно ответить на любые враждебные действия США и защитить национальный суверенитет и интересы своего народа".

Ранее представительство США при ООН сообщило, что Соединенные Штаты вместе с Южной Кореей и Японией инициировали проведение 17 августа открытого заседания Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР. Причиной для созыва международного института стало якобы "нарушение Северной Кореей прав человека" в процессе "создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

США в августе председательствуют в Совбезе, поэтому заседание считается уже назначенным. Ранее Россия запросила на 17 августа проведение заседания СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину.

РФ неоднократно указывала, что для рассмотрения вопросов, связанных с правами человека, в структуре всемирной организации существует специальная площадка - Совет ООН по правам человека, а Совбез должен работать в рамках отведенного ему мандата.