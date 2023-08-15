В МО Пакистана заявили, что международные форумы не занимаются решением конфликтов

Их роль сводится к регулированию конфликтов, отметил министра обороны страны Хамуд-уль-Заман Хан

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Роль международных форумов в настоящее время сводится к регулированию конфликтов, но не их решению. Об этом заявил в ходе выступления на пленарном заседании XI Московской конференции по международной безопасности первый заместитель министра обороны Пакистана Хамуд-уль-Заман Хан.

"Конфликты в мире стали слишком многочисленны, и их разрешение превращается в сложную задачу для международных форумов, чья роль сводится к регулированию конфликтов", - сказал он.

Замминистра обороны исламской республики отметил в своем выступлении, что в настоящее время "происходит переход от однополярного к многополярному миру". "При этом миропорядок находится в точке перегиба", - отметил замминистра. Он указал на возрождение соперничества между великими державами, при котором баланс сил выстраивается "с акцентом на партнерские отношения [стран] по конкретным вопросам вместо традиционных альянсов". По словам Хана, в мире происходит волнообразное столкновение концепций глобализации и национализма.

"В целом изменился характер военных действий. Были гибридные конфликты, конфликты в серой зоне, которые проявляются в операциях влияния, силовых действиях, экономическом предупреждении и дезинформации", - указал заместитель министра обороны Пакистана.

На пленарном заседании госслужащий отдельно остановился на вызовах региональной безопасности в Южной Азии. Он подчеркнул, что регион, в котором находится Пакистан, имеет геостратегическое значение в мировом пространстве. Одни только исламская республика, Китай, Бангладеш и Индия вместе составляют 41% от населения планеты. Южная Азия, по его словам, является "мировой корзиной природных ресурсов". Регион насчитывает пять ядерных держав.

Согласно словам замминистра, вызовами региональной безопасности станут "глобальное противостояние в контексте индо-тихоокеанской стратегии США, сложные отношения между Ираном и странами Запада, вечная нестабильность в Афганистане и нерешенный спор Пакистана и Индии о принадлежности Кашмира".