СМИ: Мьянма уступит Филиппинам председательство в АСЕАН в 2026 году

Это связано с продолжающимся в стране гражданским конфликтом, сообщил телеканал Thai PBS

БАНГКОК, 15 августа. /ТАСС/. Мьянма не будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2026 году в связи с продолжающимся в стране гражданским конфликтом. Об этом сообщил телеканал Thai PBS со ссылкой на дипломатические источники.

Председательство в АСЕАН в 2026 году достанется Филиппинам, в то время как Мьянма возьмет на себя руководство организацией в 2027 году.

В этом году председателем в АСЕАН является Индонезия. В следующем ее сменит Лаос, еще через год подойдет черед Малайзии.

АСЕАН - межправительственная организация, созданная в августе 1967 года пятью странами - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами - на конференции в Бангкоке. В подписанной ими Декларации АСЕАН (известна как Бангкокская декларация) целью Ассоциации было объявлено сотрудничество в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Позднее к организации присоединились Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Встречи глав государств и правительств стран-членов проводятся с 1976 года - как правило, дважды в год. Принимает саммиты страна-председатель. Председательство осуществляется по принципу ежегодной ротации в алфавитном порядке. Координирующим органом Ассоциации служат ежегодные совещания министров иностранных дел. Регулярно проходят совещания министров финансов, экономики, энергетики, сельского хозяйства и туризма, их решения подлежат утверждению главами МИД. Повседневное руководство осуществляет Постоянный комитет, в него входят министр иностранных дел председательствующей страны и послы остальных стран-членов. Кроме того, действуют тематические комитеты и рабочие группы, что позволяет ежегодно проводить более 300 мероприятий.

Постоянный секретариат расположен в Джакарте (Индонезия). Его возглавляет генеральный секретарь, который назначается на саммите АСЕАН сроком на пять лет (без права переизбрания на второй срок). В настоящее время эту должность занимает Као Ким Хорн (Камбоджа).