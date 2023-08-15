Япония, США и Республика Корея обсудили региональное сотрудничество и подготовку к саммиту

Стороны подтвердили, что по мере обострения обстановки в сфере безопасности сотрудничество между ними становится важным не только для решения проблемы КНДР, но и для обеспечения мира и стабильности в регионе и за его пределами, а также для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел переговоры в режиме онлайн со своим южнокорейским коллегой Пак Чином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как сообщило японское внешнеполитическое ведомство, они обсудили региональное сотрудничество, КНДР и подготовку к трехстороннему саммиту, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне.

"Стороны подтвердили, что по мере обострения обстановки в сфере безопасности сотрудничество между Японией, США и Республикой Корея становится все более важным не только для решения проблемы Северной Кореи, но и для обеспечения мира и стабильности в регионе и за его пределами, а также для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении японского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств также сошлись во мнении, что предстоящая встреча на высшем уровне с участием премьер-министра Японии Фумио Кисиды, президента США Джо Байдена и южнокорейского лидера Юн Сок Ёля "станет исторической возможностью для трехстороннего сотрудничества".

Как ранее сообщил Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.