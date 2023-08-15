Экс-премьер Финляндии выдвинул свою кандидатуру на пост президента

Выборы состоятся в январе 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Экс-премьер Финляндии Александр Стубб выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"[Премьер-министр Финляндии] Петтери Орпо и правление Национальной коалиционной партии попросили меня баллотироваться на президентских выборах в Финляндии в январе 2023 года. Я польщен и благодарен за оказанное мне доверие", - написал Стубб. Позднее он отметил, что выборы состоятся в 2024 году, а информация о 2023 годе была опечаткой.

Президентские выборы в Финляндии состоятся в январе 2024 года. Они проводятся каждые шесть лет, действующий президент Саули Ниинистё был переизбран в 2018 году после первого вступления в должность в 2012 году.