15 августа, 15:19

Экс-премьер Финляндии выдвинул свою кандидатуру на пост президента

Выборы состоятся в январе 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 15 августа. /ТАСС/. Экс-премьер Финляндии Александр Стубб выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

"[Премьер-министр Финляндии] Петтери Орпо и правление Национальной коалиционной партии попросили меня баллотироваться на президентских выборах в Финляндии в январе 2023 года. Я польщен и благодарен за оказанное мне доверие", - написал Стубб. Позднее он отметил, что выборы состоятся в 2024 году, а информация о 2023 годе была опечаткой.

Президентские выборы в Финляндии состоятся в январе 2024 года. Они проводятся каждые шесть лет, действующий президент Саули Ниинистё был переизбран в 2018 году после первого вступления в должность в 2012 году. 

Теги:
ФинляндияСтубб, Александер
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