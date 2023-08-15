СМИ: в Ливии нашли выход из вооруженного конфликта в Триполи

Правительство национального единства достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, задержание которого стало причиной вооруженных столкновений в Триполи. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Hadath.

По его данным, "глава ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отдал приказ остановить столкновения" после того, как "договорился со старейшинами района Сук-эль-Джумаа о передаче командира 444-й бригады нейтральной стороне".