15 августа, 15:14

СМИ: в Ливии нашли выход из вооруженного конфликта в Триполи

Правительство национального единства достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, задержание которого стало причиной вооруженных столкновений в Триполи. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Hadath.

По его данным, "глава ПНЕ Абдель Хамид Дбейба отдал приказ остановить столкновения" после того, как "договорился со старейшинами района Сук-эль-Джумаа о передаче командира 444-й бригады нейтральной стороне". 

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