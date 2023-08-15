15 августа, 15:15,
обновлено 15 августа, 15:29
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: глава правительства мятежников Нигера прибыл в Чад

По данным Al Jazeera, Али Ламин Зейн намерен обсудить предложения Чада по урегулированию кризиса в его стране

ТАСС, 15 августа. Руководитель сформированного нигерскими мятежниками правительства Али Ламин Зейн прибыл в Чад.

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Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на чадские источники.

По их информации, Зейн находится в столице Нигера Нджамене. Он намерен обсудить предложения Чада по урегулированию кризиса в его стране. Сведений о том, с кем именно у Зейна запланированы встречи, телеканал не приводит. 

Теги:
НигерЧадПопытка госпереворота в Нигере
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