СМИ: глава правительства мятежников Нигера прибыл в Чад

ТАСС, 15 августа. Руководитель сформированного нигерскими мятежниками правительства Али Ламин Зейн прибыл в Чад.
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Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на чадские источники.
По их информации, Зейн находится в столице Нигера Нджамене. Он намерен обсудить предложения Чада по урегулированию кризиса в его стране. Сведений о том, с кем именно у Зейна запланированы встречи, телеканал не приводит.