СМИ: глава правительства мятежников Нигера прибыл в Чад

По данным Al Jazeera, Али Ламин Зейн намерен обсудить предложения Чада по урегулированию кризиса в его стране

ТАСС, 15 августа. Руководитель сформированного нигерскими мятежниками правительства Али Ламин Зейн прибыл в Чад.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на чадские источники.

По их информации, Зейн находится в столице Нигера Нджамене. Он намерен обсудить предложения Чада по урегулированию кризиса в его стране. Сведений о том, с кем именно у Зейна запланированы встречи, телеканал не приводит.