В Индии заявили о договоренности с КНР оперативно решать проблемы на границе двух стран

Стороны будут поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах, отметили в индийском МИД

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия и Китай провели очередной раунд переговоров на уровне командующих корпусов армий, в ходе которых в позитивной и конструктивной манере обсудили остающиеся проблемы вдоль линии фактического контроля на границе и договорились оперативно решать их. Об этом в своем пресс-релизе сообщил индийский МИД.

"Обе стороны провели позитивную, конструктивную и углубленную дискуссию по разрешению остающихся вопросов вдоль линии фактического контроля в Западном секторе. В соответствии с указаниями руководства участники переговоров обменялись мнениями в открытой и дальновидной манере", - указали в индийском внешнеполитическом ведомстве.

На встрече достигнута договоренность "оперативно урегулировать остающиеся вопросы и поддерживать динамику диалога и переговоров по военным и дипломатическим каналам". Также стороны будут поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на индийско-китайской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия и КНР стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.

9 декабря 2022 года пограничные силы Индии и КНР вступили в столкновение на границе в секторе Таванг в районе штата Аруначал-Прадеш. По данным агентства АНИ, китайские военные вышли на линию фактического контроля, но были остановлены индийскими военными "твердо и решительно". Несколько военнослужащих с обеих сторон получили ранения. Позднее министр обороны Индии Раджнатх Сингх подтвердил попытку Народно-освободительной армии Китая "в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линии фактического контроля в район сектора Таванг".

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.