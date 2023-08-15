СМИ: экс-премьер Пакистана Наваз Шариф может вернуться на родину в сентябре

По информации The News International, решение Наваза Шарифа вернуться в страну после почти четырехлетнего изгнания является окончательным

ИСЛАМАБАД, 15 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана и основатель партии "Пакистанская мусульманская лига (Н)" (ПМЛ-Н) Наваз Шариф, скорее всего, вернется на родину из Лондона в середине сентября после четырех лет политического изгнания. Об этом сообщает газета The News International со ссылкой на источники в семье политика.

"Решение Наваза Шарифа вернуться в Пакистан после почти четырехлетнего изгнания является окончательным", - сказал собеседник издания.

В ноябре 2022 года правительство Пакистана выдало Навазу Шарифу заграничный паспорт в дополнение к полученному им ранее в том же году гражданскому паспорту исламской республики.

Младший брат экс-премьера Шахбаз Шариф, сам возглавлявший правительство Пакистана до досрочной отставки кабмина 9 августа, заявил, что по возвращении на родину Наваз Шариф возглавит предвыборную кампанию ПМЛ-Н на выборах в парламент. "В случае победы на них ПМЛ-Н Наваз Шариф станет новым премьер-министром страны", - выразил уверенность Шахбаз Шариф.

Лидер ПМЛ-Н с 2019 года проживает в Лондоне, куда он выехал для лечения тяжелого заболевания, полученного во время отбытия тюремного заключения.

В 2018 году Наваз Шариф был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В октябре 2019 года Высокий суд Исламабада освободил его под залог по гуманитарным соображениям, поле чего правительство, которое возглавлял Имран Хан, разрешило ему выехать на лечение в Лондон на восемь недель. Однако Наваз Шариф отказался возвращаться в Пакистан по истечении этого срока. В связи с этим срок действия его заграничного паспорта не был продлен, и экс-премьер оказался в изгнании в Великобритании.