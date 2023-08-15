Что известно о столкновениях в Ливии

Столкновения на южных окраинах столицы Ливии Триполи продолжаются уже несколько суток. В результате погибли девять человек, несколько десятков ранены.
Причиной напряженности мог стать арест командира одного из вооруженных подразделений. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году противостояние между политическими группировками стало все чаще выливаться в вооруженные столкновения.
ТАСС собрал основное о беспорядках в Триполи.
Что произошло
- Столкновения начались в понедельник на юге Триполи. Звуки стрельбы отмечали в районах Айн-Зара и Салах ад-Дин.
- Ко вторнику беспорядки охватили соседние районы, стычки происходят и рядом с Университетом Триполи.
- Погибли 9 человек, около 30 получили ранения. Противостоящие участникам беспорядков Силы специального сдерживания потеряли четырех бойцов.
- По данным информационного портала Al Wasat, в районы Айн-Зара и Салах-ад-Дин продолжает стягиваться крупная военная техника.
Что стало причиной
- Перед началом столкновений свои силы в этих районах развернула судебная полиция.
- Напряженность связывают с произошедшим в понедельник арестом в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии.
- Парламент Ливии требует немедленно освободить военнослужащего, который "был похищен при невыясненных обстоятельствах".
Как реагируют власти
- Правительство национального единства Ливии объявило в районах столкновений чрезвычайное положение.
- К южным окраинам Триполи стягиваются колонны с бронетехникой и тяжелой артиллерией.
- Правительство национального единства достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Hadath.
Как помогают пострадавшим
- Медицинские учреждения Триполи были переведены в режим чрезвычайной ситуации. Машины скорой помощи были направлены к торговому центру в районе Айн-Зара.
- Минздрав Ливии призвал всех по возможности немедленно обратиться в пункты сдачи донорской крови. Участников столкновений ведомство просит допустить медиков к пострадавшим - объявив перемирие или организовав гуманитарные коридоры.
- Из охваченных беспорядками районов эвакуированы около 100 семей, со многими не удалось связаться из-за интенсивной стрельбы.
- Университет Триполи приостановил работу из-за напряженной обстановки.
Международная реакция
- Миссия ООН в Ливии призвала вооруженные группировки прекратить эскалацию "и уважать стремление ливийского народа к миру и стабильности".