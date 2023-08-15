Что известно о столкновениях в Ливии

Столкновения на южных окраинах столицы Ливии Триполи продолжаются уже несколько суток. В результате погибли девять человек, несколько десятков ранены.

Причиной напряженности мог стать арест командира одного из вооруженных подразделений. После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году противостояние между политическими группировками стало все чаще выливаться в вооруженные столкновения.

ТАСС собрал основное о беспорядках в Триполи.

Что произошло

Столкновения начались в понедельник на юге Триполи. Звуки стрельбы отмечали в районах Айн-Зара и Салах ад-Дин.

Ко вторнику беспорядки охватили соседние районы, стычки происходят и рядом с Университетом Триполи.

Погибли 9 человек, около 30 получили ранения. Противостоящие участникам беспорядков Силы специального сдерживания потеряли четырех бойцов.

По данным информационного портала Al Wasat, в районы Айн-Зара и Салах-ад-Дин продолжает стягиваться крупная военная техника.

Что стало причиной

Перед началом столкновений свои силы в этих районах развернула судебная полиция.

Напряженность связывают с произошедшим в понедельник арестом в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии.

Парламент Ливии требует немедленно освободить военнослужащего, который "был похищен при невыясненных обстоятельствах".

Как реагируют власти

Правительство национального единства Ливии объявило в районах столкновений чрезвычайное положение.

К южным окраинам Триполи стягиваются колонны с бронетехникой и тяжелой артиллерией.

Правительство национального единства достигло договоренности о передаче нейтральной стороне командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Hadath.

Как помогают пострадавшим

Медицинские учреждения Триполи были переведены в режим чрезвычайной ситуации. Машины скорой помощи были направлены к торговому центру в районе Айн-Зара.

Минздрав Ливии призвал всех по возможности немедленно обратиться в пункты сдачи донорской крови. Участников столкновений ведомство просит допустить медиков к пострадавшим - объявив перемирие или организовав гуманитарные коридоры.

Из охваченных беспорядками районов эвакуированы около 100 семей, со многими не удалось связаться из-за интенсивной стрельбы.

Университет Триполи приостановил работу из-за напряженной обстановки.

Международная реакция