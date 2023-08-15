Партия "Шор" обратится в Страсбургский суд из-за ее запрета в Молдавии

Лидер партии Илан Шор сообщил, что ее представители продолжают свою деятельность в рамках политического блока "Шанс"

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что оспорит в Европейском суде по правам человека запрет возглавляемой им политсилы.

"Мы обжалуем это решение в Европейском суде по правам человека", - заявил Шор в интервью телеканалу "Россия-24". Он сообщил, что представители партии "Шор" продолжают свою деятельность в рамках политического блока "Шанс", в котором состоит несколько других партий. "Я объявил о создании фонда, в рамках которого будем поддерживать все партии, которые будут против действующего антинародного режима", - отметил он.

В Молдавии летом 2022 года начались организованные партией "Шор" массовые протесты с требованием отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов в парламент. Участники протестов возложили на них ответственность за экономический кризис, спровоцировавший рост цен на продукты питания, газ, электричество, коммунальные услуги, топливо.

Со своей стороны Санду обвинила партию в незаконном финансировании, попытке государственного переворота и планах "саботирования проевропейского курса страны". В июне Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности оппозиционной партии "Шор". В нем министерству юстиции предписано создать комиссию для ликвидации партии и исключению ее из регистра.