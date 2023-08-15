Илан Шор считает, что за проблемами утверждения правительства Гагаузии стоит Санду

Лидер запрещенной в стране партии "Шор" назвал выдвигаемые Народным собрание автономии требования незаконными, но подтвердил готовность искать компромиссные решения

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Проблемы, возникшие при утверждении исполкома (аналог правительства) Гагаузской автономии, связаны с действиями президента Молдавии Майи Санду, которая пытается заигрывать с депутатами местного парламента. Такое мнение выразил лидер запрещенной в стране партии "Шор" Илан Шор.

"Майя Санду пытается заигрывать с парламентом автономии и убеждать их мешать новоизбранному башкану [главе автономии] выполнять свои обязанности и назначать исполком", - сказал Шор в интервью телеканалу "Россия-24". Он назвал выдвигаемые Народным собрание автономии требования незаконными, но подтвердил готовность искать компромиссные решения.

Шор также обратил внимание на то, что задержка утверждения Гуцул членом правительства Молдавии является нарушением конституции со стороны президента страны. "Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Если нет, то мы будем решать это в судебных инстанциях", - сказал политик.

На состоявшихся весной выборах главы автономии победу одержала представительница партии "Шор", которая на тот момент еще не была запрещена, Евгения Гуцул. После вступления в должность она должна была представить Народному собранию Гагаузии (НСГ) состав исполкома. Однако депутаты трижды не смогли его утвердить.

Утром Гуцул сообщила, что готова к компромиссам с Народным собранием для утверждения состава исполнительного комитета. По ее словам, депутатов не устраивает предложенная ею структура исполкома.

После избрания Гуцул башканом Гагаузии конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии были проведены обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии: в Комрате прошел стихийный митинг, тогда депутаты НСГ единогласно выразили поддержку Гуцул.