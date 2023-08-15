В Уганде заявили об открытости к долгосрочному военному сотрудничеству с Россией

Президент страны Йовери Кагута Мусевени двусторонние отношения по-настоящему историческими

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Уганда остается открытой к долгосрочному сотрудничеству с Россией в военной сфере, которое рассматривает как стратегический фактор укрепления мер безопасности в странах Африки. Об этом сообщил, выступая на заседании XI Московской конференции по международной безопасности, министр обороны и по делам ветеранов Республики Уганда Винсент Ссемпиджа.

"Правительство Республики Уганда поддерживает прочные отношения с РФ на основании открытости и уважения суверенитета других стран. Как отметил президент [Уганды Йовери Кагута] Мусевени, наши отношения с РФ являются по-настоящему историческими", - сказал министр. "Африка получала поддержку российского народа на протяжении всей борьбы с системой колониализма, и мы очень ценим откровенные и взаимовыгодные отношения с РФ и остаемся открытыми к долгосрочному сотрудничеству между министерствами обороны РФ и Республики Уганда", - заверил Ссемпиджа.

"Взаимное сотрудничество между военными ведомствами наших стран - стратегический фактор, который мы должны использовать для укрепления стран-партнеров в их борьбе с угрозами безопасности, для усиления взаимного доверия и стратегических отношений между нашими странами во благо наших народов", - сказал угандийский министр.