15 августа, 16:01

Президент Мексики заявил, что намерен встретиться с Байденом в ноябре

Встреча лидеров стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 15-17 ноября в Сан-Франциско

МЕХИКО, 15 августа. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом в середине ноября.

"Мы собираемся встретиться с президентом Байденом в ноябре в ходе саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он пригласил меня, и мы собираемся провести двустороннюю встречу", - сказал глава государства на конференции, которая транслировалась на сайте правительства Мексики. Встреча лидеров стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 15-17 ноября в Сан-Франциско.

10 августа министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в латиноамериканскую страну в начале октября. По ее словам, запланировано обсуждение вопросов безопасности, а также проблем незаконного оборота оружия и организованной преступности. 

Теги:
МексикаСШАБайден, ДжоЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация