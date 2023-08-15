Президент Мексики заявил, что намерен встретиться с Байденом в ноябре

Встреча лидеров стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 15-17 ноября в Сан-Франциско

МЕХИКО, 15 августа. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом в середине ноября.

"Мы собираемся встретиться с президентом Байденом в ноябре в ходе саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он пригласил меня, и мы собираемся провести двустороннюю встречу", - сказал глава государства на конференции, которая транслировалась на сайте правительства Мексики. Встреча лидеров стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет 15-17 ноября в Сан-Франциско.

10 августа министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в латиноамериканскую страну в начале октября. По ее словам, запланировано обсуждение вопросов безопасности, а также проблем незаконного оборота оружия и организованной преступности.