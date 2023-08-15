Белый дом отказался комментировать выдвижение новых обвинений против Трампа

Заместитель пресс-секретаря ведомства Оливия Далтон отметила, что президент США Джо Байден "еще до того, как занял свой пост, говорил о важности восстановления независимости министерства юстиции"

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон не стала комментировать выдвижение новых обвинений против экс-президента США Дональда Трампа в Джорджии по делу о вмешательстве в выборы.

"Мы совершенно точно не собираемся комментировать это, обращайтесь к местным властям", - сказала она.

Далтон добавила, что "президент [США Джо Байден] еще до того, как занял свой пост, говорил о важности восстановления независимости министерства юстиции". "Поэтому никаким образом в это мы вмешиваться не собираемся", - отметила она.

В понедельник большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. До 25 августа Трамп должен предстать перед судом для официального предъявления ему обвинений. Судебный процесс по существу планируется начать в течение ближайших шести месяцев.